Mercato : Tottenham fait le bonheur du Barça avec Lenglet

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alors que Clément Lenglet retrouve un temps de jeu plus conséquent avec le FC Barcelone, le Français attise l'intérêt de Tottenham. Un transfert ferait les affaires, surtout financièrement, du club Blaugrana.

L'histoire entre Clément Lenglet et le FC Barcelone n'a jamais été un long fleuve tranquille. Le défenseur formé à Nancy, puis révélé à Séville, a souvent peiné à afficher le niveau attendu lors de transfert en Catalogne en 2018. Des prestations décevantes, parfois inquiétantes et des pépins physiques voilà un cocktail bien amer pour les dirigeants barcelonais. Cette saison, les supporters du Barça ne l'ont pas souvent vu fouler la pelouse avec le maillot blaugrana. L'international français a disputé huit matches en championnat et quatre en Ligue des Champions. Toutefois, depuis l'arrivée de Xavi, Lenglet retrouve la confiance du staff et accumule les minutes jouées. Il a connu plus de titularisations, ne ratant aucun match européen et figurant trois fois dans le onze catalan en Liga.

Tottenham intéressé par Clément Lenglet, le Barça dit banco

Un retour au premier plan qui pourrait bien faire les affaires de son club. En effet, Tottenham arrive à l'assaut du joueur aux 15 sélections avec les Bleus comme l'indique le journal catalan Sport. Les Spurs étaient déjà sur Lenglet cet été et vont tenter de l'attirer définitivement dans leurs filets cet hiver. Le Français est sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2026. Un départ qui ferait du bien aux finances barcelonaises d'autant que le Barça compte bien investir en janvier sur des recrues. Parmi les cibles, l'Espagnol de Manchester City Ferran Torres qui aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone. Le départ de Lenglet ajouté à celui de Sergino Dest, convoité par le Bayern, amènerait les fonds nécessaires à l'arrivée de Torres pour un club qui doit toujours compter ses sous.