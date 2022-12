Mercato : Rennes prête sa pépite à Auxerre

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bruno Genesio a confirmé le départ imminent de Matthis Abline, qui va passer sa visite médicale avec l’AJ Auxerre. Le jeune attaquant de 17 ans, souvent entré en jeu cette saison et qui compte deux buts inscrits en 15 apparitions, va être prêté sans option d’achat à la formation de Ligue 1. « Oui, il va passer sa visite médicale demain et tout devrait être O.K. pour une demi-saison à Auxerre, pour qu'il acquière plus de temps de jeu que chez nous. C'est aussi pour nous un bon moyen de le voir évoluer au plus haut niveau », a confirmé l’entraineur du Stade Rennais.