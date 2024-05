Mercato ‍: Raphaël Varane de retour à Madrid ‍?

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après trois saisons moyennes en Premier League, Raphaël Varane a annoncé son départ de Manchester United. Le défenseur français reste très courtisé sur le marché des transferts, notamment par un club madrilène.

À partir du 30 juin, Raphaël Varane sera totalement libre de s'engager avec n'importe quel club qui acceptera ses services lors du mercato. En Angleterre, il aura disputé 94 matchs pour une finale de la coupe de la Ligue remportée en 2023. À 31 ans, le champion du monde a réalisé une saison mitigée avec les Red Devils. Le géant anglais a terminé seulement à la 8e place du championnat. Le pire classement de Manchester United depuis plus de 30 ans. Le joueur formé au RC Lens va tourner la page et se trouver un nouveau projet, pour les dernières années de sa carrière. À en croire les informations d'Eduardo Inda, Raphaël Varane plaît particulièrement à un club de Madrid. Pas le Real mais bien l'Atletico, qui va se séparer de plusieurs joueurs cet été pour démarrer une nouvelle ère.

L'Atletico veut organiser le retour de Varane à Madrid

Le journaliste de la célèbre émission El Chiringuito explique que l'Atletico Madrid aimerait faire confiance à Raphaël Varane et que des discussions avec les représentants du joueur français ont commencé. Le défenseur central connaît très bien le championnat espagnol pour y avoir joué 236 matchs, tout comme la ville de Madrid, où il a passé 10 ans. Néanmoins, compte tenu de la forte rivalité entre les Merengues et les Colchoneros, un transfert chez les coéquipiers d'Antoine Griezmann impacterait l'image lisse de Raphaël Varane. L'ancien international français (93 sélections) entretient toujours le flou concernant son avenir et sa future destination. Le RC Lens semble également être intéressé, tout comme l'Arabie saoudite. Reste à savoir quelle sera la décision de l'homme aux 4 Ligues des Champions. L'Atletico Madrid lui ouvre les portes du Cívitas Metropolitano.