Mercato : Pogba, Mbappé, le Real s'attaque au PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Encore parti pour être muet cet été, le Real Madrid n’est plus forcément mis dans la liste des favoris pour la Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Le temps est à l’économie et Florentino Pérez préfère se concentrer sur une tactique beaucoup plus sage au mercato. En effet, le patron de la Maison Blanche mise sur le nouveau mode de fonctionnement des transferts en Europe, avec des joueurs qui vont au bout de contrat et partent ensuite libre vers la meilleure offre. C’est ainsi que Carlo Ancelotti a validé quatre énormes pistes pour l’été 2022, qui promet d’être chaud à Madrid si tout se passe comme prévu.

Un doublé français au Real

En effet, AS dévoile que le Real prévoit de faire très mal au PSG en récupérant forcément Kylian Mbappé gratuitement vu que l’international français n’a pas l’intention de prolonger au Paris SG. Mais en plus de cela, l’objectif est aussi d’aller chercher Paul Pogba, dont l’agent Mino Raiola prépare lui aussi un départ libre dans un an. Le milieu de terrain français est également courtisé par le PSG, ce qui promet une énorme bataille avec les Merengue. Cette fois-ci, sans indemnité de transfert à payer, les Espagnols pourront mettre le paquet sur le salaire, et aussi le prestige forcément. Deux internationaux français donc, et peut-être aussi deux joueurs de la Mannschaft.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, martes 17 de agosto

📰 Un Madrid prémium a bajo coste pic.twitter.com/kXFPwN2tDI — Diario AS (@diarioas) August 16, 2021

En effet, le Real Madrid compte faire venir Antonio Rudiger de Chelsea, lui qui connait une deuxième jeunesse avec les Blues et la sélection allemande. De quoi renforcer une défense qui va souffrir cette saison sans Sergio Ramos et Raphaël Varane. Enfin, le dernier renfort sera un milieu de terrain, avec l’idée de piquer Leon Goretzka, qui sera lui-aussi en fin de contrat au Bayern Munich. Quatre arrivées de gala pour zéro euro, un mercato à la sauce PSG pour un scénario qui devrait de plus en plus souvent se reproduire prochainement.