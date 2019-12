Mercato : Olivier Giroud a fait son choix, il ne déménagera pas

Dans : Mercato.

Déjà titulaire en équipe de France alors qu’il joue très peu depuis quasiment deux ans, Olivier Giroud sait qu’il n’a qu’à retrouver un peu de minutes et ne pas se blesser pour aller à l’Euro 2020.

Il lui faut pour cela quitter Chelsea, où Frank Lampard ne le fait plus jouer du tout. Pour aller où ? Si le club anglais ne sera pas trop gourmand pour son troisième avant-centre à l’approche de la fin de son contrat, les candidats sont nombreux. En France où Bordeaux, Lyon et Marseille suivent son cas avec plus ou moins d’intérêt, mais aussi en Italie et en Angleterre, où son profil de « 9 » taillé pour la Premier League intéresse du monde. Et selon The Sun, l’attaquant passé par Tours et Montpellier a un gros faible pour… West Ham. Cette destination lui conviendrait à tous les niveaux.



Les Hammers peuvent lui faire un contrat d’un an et demi avec un salaire intéressant, il resterait à Londres dont il apprécie la vie, et se verrait, vue la situation actuelle du club, proposer un temps de jeu conséquent. Interrogé sur cette rumeur qui fait du bruit à West Ham, le nouveau manager a démenti, comme il l’a fait avec tous les bruits. « Je viens juste d'arriver mais personne ne m'a parlé d'Olivier Giroud ni d'aucune autre cible », a expliqué un David Moyes qui connait en tout cas la position de l’international tricolore pour les jours à venir.