Mercato : OL, ASSE, Monaco… Le Barça les sert sur un plateau

Dans : Mercato.

Très peu utilisé au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo (19 ans) ne sera pas retenu cet hiver. Un prêt est envisageable, notamment en Ligue 1.

Au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’est pas totalement barré par la concurrence. Le Français arrive en quatrième position dans la hiérarchie des défenseurs centraux, juste derrière son compatriote Samuel Umtiti. Et dans la mesure où le champion du monde passe son temps à l’infirmerie, on pouvait penser que l’ancien joueur de Toulouse aurait son mot à dire cette saison. Eh bien non. Depuis le début de l’exercice, la paire composée de Gerard Piqué et Clément Lenglet ne laisse que des miettes à la concurrence.

C’est-à-dire seulement deux petits matchs de Liga (77 minutes de temps de jeu) pour Todibo. Un total largement insuffisant pour un jeune encore en phase d’apprentissage. C’est pourquoi l’information publiée par El Desmarque n’est pas surprenante. En effet, le Barça envisage de prêter son défenseur central au mercato hivernal. On parle bien d’un prêt sans option d’achat, les Blaugrana étant toujours convaincus de son potentiel.

Todibo proposé à la L1

Un retour en Ligue 1 n’est donc pas à exclure selon le site Jeunes Footeux, qui croit savoir que Todibo a été proposé à l’Olympique Lyonnais, à l’AS Saint-Etienne et à l’AS Monaco, trois formations qui pourraient bien renforcer leur charnière centrale. A Lyon, les tensions entre Marcelo et les supporters pourraient mener à un départ. Quant aux Verts, la blessure de William Saliba fait craindre une longue absence. Enfin, la fragilité défensive de l’ASM, pire défense de Ligue 1 (22 buts encaissés en 12 matchs), l’incitera peut-être à envisager l'arrivée d'un joueur qui avait fait forte impression pour ses débuts en professionnel.