Mercato : OL, ASSE, ASM… à qui va profiter la crise de Sochaux ?

Dans : Mercato, OL, ASSE, Monaco, Sochaux.

A la lutte pour le maintien en Ligue 2, Sochaux est également en grande difficulté sur le plan financier.

A tel point que le club craint une mauvaise nouvelle lors de son passage devant la DNCG le 22 mai. Seule solution envisageable pour les Lionceaux, vendre le joueur le plus convoité de leur effectif au plus vite. En effet, Lucien Agoumé (17 ans) possède une longue liste de prétendants, lui qui attire une vingtaine de superviseurs à chaque rencontre. Mais parmi les formations les plus intéressées, L’Est Républicain cite l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne, l’AS Monaco, le FC Barcelone et le RB Leipzig.

De son côté, le milieu de terrain, actuellement en Irlande pour l’Euro U17 avec les Bleuets, prendra sa décision à son retour. Sans doute avec une préférence pour un pensionnaire de Ligue 1. Le problème pour Sochaux, qui attend entre 5 et 6 M€ pour ce transfert, c’est que les clubs à l’affût connaissent la situation. Ils pourraient donc jouer la montre en attendant que leur cible soit bradée.