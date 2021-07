Mercato : Messi au PSG, le Barça n'était pas serein

Dans : Mercato.

L’annonce de la future prolongation de Lionel Messi a mis tout Barcelone en joie cette semaine.

En fin de contrat, et donc libre de choisir sa future destination, l’Argentin a dit oui à son club de toujours, et ce pour une prolongation énorme de cinq ans. Une manière aussi de lisser le salaire de la star blaugrana, dont les émoluments n’étaient plus compatibles avec le déficit creusé dans les caisses du club. Même s’il faudra attendre certainement le retour de vacances du récent champion d’Amérique du Sud pour officialiser cette prolongation, c’est une double victoire pour Joan Laporta. Le président barcelonais avait promis de tout faire pour conserver Lionel Messi, et a donc tenu parole. En plus de cela, il s’évite l’affront de perdre à nouveau une star au profit du PSG, qui s’était dit intéressé par une telle arrivée. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avaient ainsi laissé entendre que tout joueur libre d’un tel niveau avait forcément de quoi séduire, sans entrer dans les détails.

Dès lors, pendant tout le mois de juin, les médias des deux côtés des Pyrénées ont annoncé des discussions entre le clan Messi et le PSG pour tenter de ficeler cet énorme coup. Mais c’était surtout énormément de bluff ou de buzz, au choix. Journaliste spécialiste des transferts très en vue cet été, Fabrizio Romano a mis les choses au clair. Pour l’informateur, l’arrivée de Messi à Paris n’a jamais été dans les papiers. L’Argentin a toujours voulu continué, et n’a pas discuté une seule seconde avec d’autres clubs, y compris le Manchester City de Pep Guardiola. Rassuré par la direction que prend le club catalan, le sextuple Ballon d’Or a rapidement écarté toute idée de départ, et a bien effectué des sacrifices financiers au sujet de son salaire pour que cela colle avec la situation économique du Barça. Enfin, Fabrizio Romano explique que c’était surtout les dirigeants barcelonais qui craignaient une attaque d’envergure, et notamment une offre transmise au clan Messi, dont le père et agent du joueur, qui auraient pu faire tourner quelques têtes. Cela n’a jamais eu réellement lieu, et Lionel Messi devrait prochainement officialiser le fait qu’il jouera toute sa carrière professionnelle à Barcelone.