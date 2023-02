Mercato : Manchester United prévient le PSG et le Real

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Plusieurs clubs européens, comme le PSG et le Real Madrid, salivent devant Marcus Rashford. En grande forme, l'Anglais n'a pas encore prolongé à Manchester United, qui a toutefois décidé d'écarter brutalement les concurrents.

Sur un nuage depuis la Coupe du monde, Marcus Rashford représente le renouveau de Manchester United. Un club sur le point d’être racheté et qui voit sa confiance en Erik Ten Hag porter ses fruits actuellement, avec pourquoi pas un petit espoir de jouer encore le titre en Premier League. Les Red Devils vont mieux, et l’attaquant anglais s’éclate, lui qui sortait d’un long passage à vide avec seulement 5 buts marqués la saison passée. Sa réussite actuelle, sa personnalité appréciée et sa jeunesse (il n’a que 25 ans) intéressent beaucoup de monde au mercato, d’autant que sa situation contractuelle est encore floue. En décembre dernier, MU a annoncé avoir activé une clause lui permettant de prolonger le contrat de son international anglais d’une saison, soit jusqu’en juin 2024. Pas de départ libre en juin donc, et du temps pour discuter d’une nouvelle prolongation longue durée. Le numéro 10 de MU se sent bien, mais il est également très sollicité.

Rashford dans la forme de sa vie

Le Real Madrid, Arsenal et le PSG rêvent de s’offrir ses services. Mais ce dimanche, le Daily Star annonce que Manchester United ne fera absolument aucun cadeau si jamais l’un des trois clubs intéressés venait à toquer à la porte d’Old Trafford. En effet, le Board de MU estime que la valeur de Rashford a encore augmenté avec ses performances actuelles, lui qui vient de mettre la misère à la défense du FC Barcelone, l’une des plus solides d’Europe, en Europa League ce jeudi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

En conséquence, Marcus Rashford a un nouveau prix et il est supérieur à celui d’Enzo Fernandez, acheté par Chelsea cet hiver pour 120 millions d’euros. Manchester United demanderait ainsi 123 millions d’euros pour étudier le transfert de sa star anglaise. Un montant volontairement dissuasif, car les Red Devils sont persuadés de pouvoir convaincre leur numéro 10 de prolonger son contrat dans les prochains mois, surtout avec le retour d’un MU performant, et possiblement de nouveaux propriétaires très ambitieux. De quoi calmer les ardeurs des concurrents pour Rashford, même si le PSG avait surtout étudié cette piste comme plan B si jamais Kylian Mbappé devait quitter la capitale.