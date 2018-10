Mercato : Le Real ou le Barça, Kanté s'offre son choix de luxe

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Liga, PSG.

Recrue rêvée par le Paris Saint-Germain, N’Golo Kanté a poliment refusé d’envisager de rejoindre le champion de France l’été dernier.

Bien loti à Chelsea, le milieu de terrain se sait très convoité, mais il n’a pas l’intention de céder aux sirènes françaises. Selon la Gazzetta dello Sport, si l’ancien de Leicester devait envisager un jour de quitter la Premier League, ce ne pourrait être que pour rejoindre un grand d’Espagne.

Ainsi, le FC Barcelone et le Real Madrid, pour ne pas faire de jaloux, sont les seules destinations envisagées par le champion du monde selon le journal italien. Un choix royal et qui devrait interpeller les deux clubs espagnols, même si pour le moment, Kanté n’a absolument pas fait part de ses envies de départ. Ce n’est pas vraiment son genre, et l’ancien milieu de Caen possède un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2021 avec Chelsea.