Mercato : Le Real fait craquer MU pour Pogba, il reste un gros obstacle

Privé de Ligue des Champions la saison prochaine, Paul Pogba souhaite quitter Manchester United cet été.

Le milieu de terrain a annoncé ses envies d’ailleurs et rêve de travailler avec Zinédine Zidane au Real Madrid. Rappelons que l’entraîneur madrilène a fait de son compatriote français sa priorité dans l’entrejeu. Mais depuis de longues semaines, la Maison Blanche se heurte au refus catégorique du club mancunien. S’agit-il d’un « non » définitif ou d’un moyen de faire monter les enchères ? Comme souvent sur le marché des transferts, la deuxième hypothèse semble être la bonne.

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, Pogba pourrait devenir un Merengue au plus tard la semaine prochaine ! Un accord serait proche avec Manchester United, qui accepterait de transférer l’international tricolore contre 80 millions d’euros, plus l’ailier Gareth Bale dans la transaction. Le problème, c’est que le Gallois et son agent ne cessent de fermer la porte à un départ. L’indésirable de Zidane s’accroche à Madrid, à tel point qu’il pourrait faire capoter l'opération.