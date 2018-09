Mercato : Le Real craque pour la révélation mondiale des Bleus

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga.

Sans surprise, la cote des joueurs de l’équipe de France a grimpé avec leur statut de champions du monde.

L’exemple le plus marquant, c’est sans doute celui de Benjamin Pavard (22 ans). Le latéral droit ou défenseur central, surprise de la liste de Didier Deschamps, était presque un inconnu sur le marché des transferts. Mais depuis la Coupe du monde 2018, et notamment sa « frappe de bâtard » contre l’Argentine en huitièmes, le joueur de Stuttgart attire du beau monde. On parle effectivement d’Arsenal, de Manchester United et du Bayern Munich parmi les prétendants du Français. Et voici que Sport Bild annonce une tentative du Real Madrid.

Selon le quotidien allemand, le club madrilène, qui envisage sûrement de l’utiliser dans l’axe, aurait transmis une offre dont le montant n’a pas filtré. Quoi qu’il en soit, Stuttgart aurait refusé, ne souhaitant pas se séparer d’un élément important cet hiver. Autant dire que le Real et les autres admirateurs de Pavard reviendront à la charge dans quelques mois. Ce qui annonce déjà un gros mercato estival pour l’international tricolore.