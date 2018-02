Mercato : La Chine veut faire sauter la banque pour Messi

Dans : Mercato, Liga, Foot Mondial.

La Chine est de plus en plus active sur le marché des transferts. Et visiblement, cela ne va pas se calmer l’été prochain.

Particulièrement actif, l’Hebei China Fortune devrait encore faire parler de lui dans les prochains mois. Après avoir enrôlé Javier Mascherano et convoité Thiago Silva, le club asiatique souhaiterait s’offrir les services de Lionel Messi, rien que ça. Selon les informations de Mundo Deportivo, le recrutement de Javier Mascherano aurait d’ailleurs pour but de profiter des excellentes relations entre l’ex-milieu défensif du Barça et « La Pulga » pour recruter Léo Messi.

L’Hebei China Fortune pourrait également profiter de la proximité entre Ezequiel Lavezzi et Lionel Messi pour tenter de convaincre la star du FC Barcelone. Financièrement, le club chinois est prêt à mettre le paquet. Cet été déjà, l’Hebei a formulé une offre de 100ME au joueur (salaire + primes). Une proposition XXL refusée par l’international argentin, qui avait même prolongé son contrat au Barça. Surtout, c’est avec le club catalan que les négociations risquent de bloquer, la clause libératoire de Lionel Messi étant désormais de 700ME… Mais lorsqu’il s’agit de mercato, la Chine est prête à tout. Le Barça ferait donc bien de rester sur ses gardes…