Mercato : L'OL et Bordeaux ont une piste commune au milieu

Pas forcément spectaculaire, mais terriblement précieux et efficace, Flavien Tait s’impose comme un solide joueur de Ligue 1. Le milieu de terrain capable d’évoluer sur le côté droit comme dans l’axe a récemment prolongé son bail avec Angers, ce qui l’emmène jusqu’en juin 2021. Mais selon France Football, il pourrait très rapidement faire l’objet d’un beau transfert, le SCO rêvant de toucher un minimum de 5 ME, pour un maximum de 8 ME, pour le milieu de terrain de 25 ans.

Et plusieurs clubs sont en tout cas tentés selon l’hebdomadaire spécialisé, qui évoque une piste à l’étranger du côté d’Hoffenheim. Mais en France, deux clubs sont sur les rangs, à savoir Bordeaux et Lyon. Une nouvelle perspective pour l’OL, qui n’a pas forcément un gros besoin dans ce secteur, mais s’est séparé dernièrement de Jordan Ferri, et pourrait faire un pari sur un joueur qui progresse régulièrement dans notre championnat.