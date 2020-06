Mercato : Kouassi au Bayern, Lille est dégoûté par l’OM et l’OL

Dans : Mercato.

C’est la très mauvaise nouvelle de ce mois de juin au PSG. En fin de contrat dans quelques jours, Tanguy Kouassi attend sagement de passer au mois de juillet pour signer en faveur du Bayern Munich.

Formé au PSG, le jeune défenseur central va faire faux bon à son club qui lui offrait pourtant un bon contrat et une garantie, dans le domaine du possible, de temps de jeu avec le départ de Thiago Silva. Cela n’a pas suffi et le PSG perd donc un grand espoir. Une sale habitude pour le club de la capitale, et même pour le football français, qui laisse régulièrement filer des jeunes à l’étranger. Souvent accusé d’en faire de même, Lille et son recruteur en chef Luis Campos ont été interrogés par L’Equipe sur cet exode qui fait mal aux clubs tricolores. Et pour le conseiller de Gérard Lopez, c’est à la fois une question de moyens et de volonté, avec au passage un signal envolé à Lyon et Marseille, accusés de ne pas avoir bougé dans ce dossier.

« Tanguy Kouassi va partir au Bayern Munich signer son premier contrat pro. Je respecte la décision du PSG. Mais un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le championnat de France ? Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Munich. Je crois que Rennes n'a pas pu trouver d'accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et l'OM ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et de le faire signer ? Quand j'étais à Monaco, nous avions convaincu Kylian Mbappé de rester en Ligue 1. Pour moi, les meilleurs jeunes joueurs doivent rester en France », a souligné le recruteur portugais, persuadé qu’il y avait un bon coup à jouer de la part des clubs français capables de faire une grosse offre, du moins au niveau de celle du Bayern Munich. Visiblement, le PSG n’a pas voulu monter aussi haut, et Lyon comme Marseille n’ont pas tenté leur chance.