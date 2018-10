Mercato : Ibrahimovic négocie son retour chez un grand d’Europe

Dans : Mercato, Serie A.

Ce mercredi 3 octobre 2018, Zlatan Ibrahimovic a célébré ses 37 ans. Mais certainement pas la fin de sa carrière.

L’attaquant suédois s’éclate avec les Los Angeles Galaxy et pourrait même s’offrir une dernière pige au très haut niveau. Selon les informations du Corriere della Sera, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain discuterait avec le Milan AC en vue d’un prêt de six mois cet hiver, notamment pendant l’intersaison en Major League Soccer. L’entraîneur Gennaro Gattuso souhaite un avant-centre supplémentaire après Gonzalo Higuain et Patrick Cutrone. Dans l’idéal, les Rossoneri aimeraient un renfort expérimenté et qui n’aurait pas besoin de temps d’adaptation.

Le profil recherché correspond donc à Zlatan Ibrahimovic, d’autant que le natif de Malmö est déjà passé par le Milan AC. D’ailleurs, le géant suédois était resté attaché au club lombard malgré son transfert à Paris en 2012, sur les conseils d’un certain Leonardo, actuel directeur sportif du côté de San Siro. Autant dire que le Brésilien est sûrement à l’origine de cette démarche. Reste à savoir si Zlatan Ibrahimovic acceptera de jouer les doublures après ses derniers mois passés dans l’ombre à Manchester United.