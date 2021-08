Mercato : Harry Kane part au clash avec Tottenham !

Dans : Mercato.

Héros de l’Angleterre lors du récent Euro 2020, Harry Kane n’est pas revenu de vacances ce lundi.

Il était attendu à l’entrainement de Tottenham, mais son désir de partir est plus fort que lui. La presse anglaise révèle en ce début de semaine que son absence à la reprise n’est pas liée à un retard, un avion manqué ou un test covid positif, mais bien à sa volonté de rejoindre Manchester City. Le joueur, véritable enfant des Spurs depuis toujours, estime avoir un accord de principe avec son président Daniel Levy pour être transféré cet été, et compte bien le faire savoir. Un véritable coup de tonnerre dans le ciel du mercato anglais, alors que Manchester City bute sur la fermeté de Tottenham depuis le début des discussions. Au point que les Citizens ont surtout accéléré pour la venue de Jack Grealish, qui pourrait signer pour un transfert supérieur à 100 ME en provenance d'Aston Villa.

BREAKING: Harry Kane has not shown up for Tottenham training. He was due to return to Hotspur Way this morning following a short holiday. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 2, 2021

Ce sera encore un montant plus important si jamais Harry Kane devait quitter les Spurs, mais l’attaquant anglais est en tout cas déterminé. Sky Sports affirme même qu’un « gentleman agreement » est prévu depuis un an entre les deux camps pour le laisser partir en cas de belle offre, surtout que Tottenham, toujours placé mais jamais gagnant, n’a pas vraiment construit une équipe pour tout casser la saison prochaine. De son côté, Manchester City se frotte certainement les mains pour cette avancée majeure, même s’il faudra convaincre le club londonien d’accepter l’idée d’un transfert. Tottenham espère récupérer 130 ME en cas de départ de son capitaine de 28 ans. Après ce coup de sang, il sera difficile de résister à une nouvelle attaque des Citizens, Pep Guardiola ayant compris l’importance d’avoir un avant-centre de premier choix dans son effectif pour la saison à venir.