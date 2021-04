Mercato : Haaland veut un plus gros salaire que Mbappé

Dans : Mercato.

Courtisé par tous les plus grands clubs européens en vue du prochain mercato d’été, Erling Haaland est bien parti pour rester au Borussia Dortmund. Tout simplement parce qu’il a des exigences financières bien trop élevées…

Parler gros sous en cette période de crise, c’est un peu délicat. Mais dans le football, la question des salaires n’est pas vraiment tabou. Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont en passe de prolonger leurs contrats avec le PSG avec des salaires de 30 millions d’euros par an, une autre star du foot européen cherche à récupérer un énorme contrat. Il s’agit d’Erling Haaland. Rien de plus logique en même temps, vu qu’il est le buteur le plus bankable du moment. Auteur d’une énorme saison, avec 33 réalisations en 35 matchs, l'international norvégien est sous contrat avec le BvB jusqu’en 2024. Mais restera-t-il en Bundesliga tout ce temps ? Pas si sûr… Car le Real Madrid et le FC Barcelone le courtisent vraiment depuis quelques mois maintenant. Début avril, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont même déplacés en Espagne pour rencontrer les dirigeants des deux mastodontes du foot espagnol. Une double visite avant tout médiatique, pour faire gonfler les rumeurs.

Car dans la réalité, Haaland est presque intransférable en l’état. Déjà parce qu’aucun club n’aura les 150 millions d’euros demandés par Dortmund pour l’acheter l’été prochain. Mais aussi et surtout parce que le joueur de 20 ans réclame un salaire bien trop élevé pour ses courtisans. En effet, selon Goal, Haaland veut pas moins de 35 millions d'euros nets par saison pour changer de club. Il y a quelques mois, une grande formation anglaise avait buté sur cette exigence lors de discussions avec le clan Haaland. Et cela pourrait bien être la même chose avec le Barça et le Real. Car aucun des deux clubs ne peut sortir un chèque de plus de 300 ME pour s’attacher les services d’Haaland sur le long terme. Autant dire que le Norvégien est bien parti pour faire une saison de plus au Signal Iduna Park. Et s’il veut changer de dimension un jour en rejoignant un top club européen, capable de gagner la Ligue des Champions, pas comme Dortmund, Haaland devra donc revoir ses prétentions salariales à la baisse…