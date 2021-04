All : Dortmund s’accroche à Haaland, ça sent le clash !

Dans : Bundesliga.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a annoncé lundi que le Borussia Dortmund n’avait aucunement l’intention de vendre Erling Haaland cet été.

L’objectif du BVB est de conserver l’international norvégien un an de plus avant de caresser l’espoir de toucher le pactole avec sa vente en 2022. De son côté, Mino Raiola n’est pas vraiment de cet avis. L’agent d’Erling Haaland a d’ores et déjà rencontré les dirigeants de Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City ou encore de Chelsea, tous intéressés par le prodige de 20 ans. Dans une interview accordée à Sport 1, celui qui représente également les intérêts de Zlatan Ibrahimovic a réagi aux propos de Michael Zorc. Pour l’heure, l’objectif de l’agent italien est d’éviter un clash, mais on comprend très nettement que pour Mino Raiola, il n’est pas question qu’Erling Haaland reste un an de plus au Borussia Dortmund. Cela promet des étincelles dans les semaines à venir…

« Je peux confirmer que j’étais à Dortmund pour des entretiens. Michael Zorc (directeur sportif de Dortmund) nous a clairement indiqué que le Borussia Dortmund ne voulait pas vendre Erling cet été. Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord. Le Borussia a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d’accord avec cela. Il n'y a pas de guerre entre nous et le Borussia, absolument pas ! La relation est toujours bonne » a expliqué Mino Raiola, qui reste politiquement correct devant les micros, mais qui tient très certainement un discours bien plus offensif en interne. Pour l’agent d’Erling Haaland, un transfert cet été n’est pas une option mais une nécessité. De son côté, l’international norvégien a laissé transparaître une certaine frustration devant les mauvais résultats du BVB ces dernières semaines. Reste à voir si un accord sera trouvé entre tout ce joli petit monde dans les semaines à venir…