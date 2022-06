Mercato : Giorgio Chiellini à Los Angeles, c'est fait !

Après avoir fait ses adieux à la Juventus en fin de saison dernière, Giorgio Chiellini va bien poursuivre sa carrière à Los Angeles. En effet, ce dimanche, le défenseur central de 37 ans a scellé son nouveau contrat avec l’actuel leader de la conférence Ouest de la Major League Soccer. Après un énorme passage en Italie, avec de nombreux titres en Série A, Chiellini va donc s’offrir un dernier challenge aux USA.

Official, confirmed. Giorgio Chiellini signs with Los Angeles FC, deal now completed. New chapter in MLS for legendary Juventus captain. 🇺🇸🤝 #LAFC



Chiellini’s contract is already sealed. Here we go now confirmed. #MLS