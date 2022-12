Mercato : Gabriel Jesus KO, Arsenal regarde en Ligue 1

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Brésil a subi un coup dur contre le Cameroun en perdant Gabriel Jesus pour la suite du tournoi. Touché au genou, il est même forfait pour plusieurs mois ce qui affecte son club d'Arsenal. Les Gunners pensent à rapatrier Folarin Balogun, étincelant à Reims cette saison.

Cette coupe du monde 2022 organisée en pleine saison risque d'avoir des conséquences sur la suite des championnats, le leader de Premier League peut déjà en témoigner. Arsenal réalise un exercice 2022-2023 bien au-dessus de son niveau des années précédentes. Les Gunners sont très séduisants, notamment grâce à Gabriel Jesus. L'attaquant brésilien a été recruté cet été à Manchester City et il n'a pas tardé à donner un autre visage à l'attaque londonienne. Il a ainsi marqué cinq fois en Premier League, délivrant aussi six passes décisives au passage. Autant dire qu'il est indispensable à Arsenal dans la quête du titre ou d'une place en Ligue des champions.

Balogun, huit buts en Ligue 1, de retour au bercail ?

Malheureusement, Jesus ne reverra pas les terrains de sitôt. Titularisé lors du dernier match de poule brésilien contre le Cameroun, il en est ressorti avec une blessure au genou. De quoi mettre fin à son tournoi et même bien plus. Il a du être opéré dans la foulée, déclarant forfait pour les trois prochains mois de compétition et notamment pour le si important Boxing Day. Il y a donc une place de libre au sein de l'attaque d'Arsenal. Si Eddie Nketiah est envisagé comme nouveau titulaire, Arsenal doit ramener un joueur supplémentaire. Un élément qui pourrait être Folarin Balogun actuellement au Stade de Reims.

C'est en tout cas ce que rapporte le média 90min. Balogun, 21 ans, a été prêté à Reims cet été pour s'aguerrir et progresser en vue d'intégrer le groupe de Mikel Arteta dans le futur. En Champagne, le jeune anglais s'est montré indispensable avec huit buts marqués en 15 matchs seulement. Il fait partie des meilleurs avant-centres de Ligue 1 et permet à Reims de figurer au 11e rang. Une bien mauvaise nouvelle pour le club champenois dans la lutte pour le maintien mais est-ce une bonne idée pour les Gunners ? Au sein du staff, on n'est pas encore unanime sur la question car on ne veut pas perturber la progression fulgurante de Balogun surtout pour le laisser sur le banc en Angleterre. Une interrogation qui sera vite levée car l'avenir sportif d'Arsenal en dépend. Des Gunners qui ne veulent pas laisser filer leur rêve de titre aussi facilement.