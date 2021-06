Mercato : Flamengo trouve le successeur de Gerson à l'OL

Dans : Mercato.

Non retenu par Lyon, Thiago Mendes a une touche solide avec Flamengo, qui vient de vendre Gerson à l'OM.

Le Flamengo va faire la grosse vente de son été avec le départ de Gerson, dont l’accord est total pour rejoindre l’OM. Le club de Rio de Janeiro va récupérer environ 15 ME, même si les prix varient en fonction de la provenance des informations. Mais en tout cas, la formation dirigée par l’illustre Rogerio Ceni compte bien elle aussi puiser en France pour faire oublier Gerson, qui était très apprécié par les supporters locaux. Et selon Globo, le choix numéro 1 est Thiago Mendes. Le milieu de terrain brésilien avait quitté le Brésil en 2017, rejoignant Lille en provenance de Sao Paulo pour 9 ME. Ensuite, c’est l’OL qui l’a fait venir pour 25 ME, montant qu’il n’a jamais pu réellement justifier sur le terrain.

Beaucoup moins utilisé depuis que Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont pris possession du milieu lyonnais, Thiago Mendes possède un bon de sortie pour cet été. Flamengo compte bien profiter de cette fenêtre de tir et des bonnes relations avec Juninho pour récupérer l’ancien lillois. L’idée serait de mettre sur pied un prêt avec option d’achat, et le projet a été soumis à Juninho. Cela discute donc à ce niveau, avec des questions sur la prise en charge du salaire, le montant de l’option d’achat, et si elle sera automatiquement levée en cas d’objectifs atteints. Thiago Mendes serait en tout cas partant sur le principe, lui qui retrouverait Rogerio Ceni, qu’il a connu à la fin de sa carrière de gardien de but, et au début de celle d’entraineur à Sao Paulo. A 29 ans, Thiago Mendes affichait au départ une préférence pour continuer sa carrière en Europe, mais avec encore deux ans de contrat avec l’OL, un prêt pourrait satisfaire tout le monde dans ce dossier.