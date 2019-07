Mercato : Ben Arfa attend les offres, Ibrahimovic s’occupe du reste

Dans : Mercato, Foot Mondial.

Contrairement à la plupart des joueurs libres, Hatem Ben Arfa n’est pas pressé de débuter la préparation avec sa future équipe.

Le milieu offensif de 32 ans prend le temps d’étudier les pistes dont il dispose, principalement du côté de l’Espagne. On sait que le Betis Séville avait craqué pour l’ancien Rennais en l’affrontant la saison dernière en Europa League. Mais d’après L’Equipe, le club andalou n’a pas transmis d’offre concrète, peut-être à cause de la signature prévue de Nabil Fekir. Pendant ce temps-là, Leganés et l’Espanyol Barcelone ont aussi manifesté un intérêt, mais attendent de vendre avant de passer à l’action.

Attiré par le foot espagnol, Ben Arfa semble prêt à attendre, sans pour autant exclure un départ en Allemagne où le Borussia Mönchengladbach et l’Eintracht Francfort se sont renseignés. Enfin, la dernière piste du Français mène en Major League Soccer, un championnat qui attire le dribbleur. Cela tombe bien, les deux franchises de Los Angeles l’auraient contacté. A commencer par le Galaxy de l’attaquant Zlatan Ibrahimovic, qui parlerait de Ben Arfa à ses supérieurs. Avec un tel agent, la cote de l’ex-Lyonnais devrait vite grimper aux Etats-Unis.