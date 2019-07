Mercato : 200 ME pour Pogba, le Real Madrid finira par craquer

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

A trois semaines de la fermeture du mercato anglais, Manchester United refuse toujours de libérer Paul Pogba.

Avec un délai aussi court, on peut penser que le club mancunien ne cherche pas à faire monter les enchères. Les Red Devils sont bien déterminés à conserver leur milieu qui a pourtant affiché ses envies d’ailleurs, ou plutôt son rêve de rejoindre le coach Zinédine Zidane au Real Madrid. Pas de quoi attendrir ses supérieurs, toujours aussi catégoriques avec la Maison Blanche. En effet, le pensionnaire de Premier League fixe volontairement un prix dissuasif. Nouvel exemple lors des dernières discussions.

D’après Marca, MU réclame désormais 200 M€ pour le transfert de Pogba ! Autant dire que le Real, qui a déjà dépensé près de 300 M€ pour son mercato estival, ne peut pas se permettre cette folie. Pour les Merengue, ce montant demandé équivaut à un « non ». C’est pourquoi la direction espagnole, sans abandonner la piste de l’international tricolore, étudie des alternatives comme Donny van de Beek, Christian Eriksen ou son propre milieu Dani Ceballos, annoncé sur le départ. De son côté, Pogba refuse de partir au clash en espérant un rebondissement de plus en plus improbable…