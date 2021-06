Mercato : 200 ME, Chelsea met le feu pour Haaland

Dans : Mercato.

Désireux de conserver Erling Haaland la saison prochaine, le Borussia Dortmund a déjà prévenu. Le joueur n’est pas invendable, mais il faudra mettre le prix pour convaincre la formation allemande de lâcher son cyborg norvégien.

A Dortmund, on table sur une enveloppe de 200 ME pour se dire qu’il serait raisonnable d’accepter une offre. Ce montant, c’est celui que se prépare à mettre Chelsea, tout récemment champion d’Europe, et pour qui ce titre européen doit en amener d’autres. La formation londonienne a forcément très peu de défaut, mais son collectif parfait possède peut-être un point faible avec le manque d’un finisseur, Timo Werner étant tout de même souvent ciblé en Angleterre pour son efficacité très aléatoire. Résultat, Roman Abramovitch a, selon le Daily Mail, consenti à faire un gros effort pour préparer une enveloppe de 200 ME afin de récupérer Erling Haaland. Un montant qui en ferait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière Neymar du FC Barcelone au PSG en 2017. Pour faire baisser un peu l’addition, Chelsea se propose de céder Tammy Abraham à Dortmund, histoire de proposer directement une solution de secours au club de la Ruhr.

Pour convaincre Haaland, qui apprécie particulièrement le football britannique, et estime qu’il sied à son jeu tout en puissance, les Blues sont capables de lâcher une proposition salariale à hauteur de 18 ME par an. Pas de quoi faire sauter au plafond l’exigeant Mino Raiola, qui en demanderait presque le double, histoire de rapprocher Haaland des salaires XXL de Mbappé, Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo. Chelsea n’a clairement pas la partie facile, mais avec un transfert qui pourrait se conclure aux alentours de 200 ME, le clan norvégien va forcément être gourmand au niveau du salaire. En tout cas, c’est une opération de grande envergure qui pourrait ainsi se préparer, et mettre Chelsea dans la case des prétendants sérieux au doublé en Ligue des Champions.