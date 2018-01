Mercato : 100ME pour Lemar ? Klopp refuse de se faire pigeonner !

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Premier League.

Pour l’instant, le mercato est encore assez calme chez les grosses formations de Premier League. Mais les choses devraient s’accélérer au fur et à mesure que le 31 janvier va approcher. Deux poids lourds du championnat devraient notamment être actifs : Liverpool et Arsenal. Les Reds ont perdu Philippe Coutinho tandis que les Gunners sont tout proches de voir filer Alexis Sanchez du côté de Manchester City. Du coup, Jürgen Klopp et Arsène Wenger se sont penchés sur Thomas Lemar, le milieu offensif de l’AS Monaco.

Mais selon les informations communiquées par le Times, Liverpool n’est plus très chaud pour recruter l’international français. Et pour cause, Jürgen Klopp estimerait « excessif » le tarif de 100ME fixé par l’AS Monaco pour son meilleur atout offensif. Le manager de Liverpool aurait ainsi demandé à ses dirigeants de ne pas faire d’offre, et de laisser ainsi les Gunners avancer leurs pions. Cela tombe bien, les Londoniens semblent bien moins réticents que l’ancien coach du Borussia Dortmund et pourraient ainsi lâcher la somme réclamée par le champion de France. De son côté, Liverpool pisterait plutôt Christian Pullisic, l’ailier du BVB… Mais cela a évidemment le temps de changer d’ici la fin du mercato.