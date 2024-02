Mbappé s’en va, le PSG prépare cinq énormes coups ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne compte pas se laisser abattre par le départ de Kylian Mbappé, et entend bien connaitre un mercato estival 2024 complètement fou pour être encore plus fort sans sa superstar française.

Le PSG a laissé partir Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos sans trop broncher l’été dernier, mais il ne pourra pas faire la même chose en fin de saison. Maintenant que Kylian Mbappé a annoncé sa volonté de quitter le Paris SG à l’issue de son contrat au mois de juin 2024, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont très vite devoir se tourner vers la mission de compenser ce départ. Financièrement, ce ne sera pas un problème tant l’international français ramenait beaucoup de buts, mais coûtait aussi incroyablement cher au club de la capitale.

Expert des transferts, Fabrizio Romano avoue que l’économie financière réalisée par le simple fait que Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat sera colossale. « Le PSG va continuer sans Mbappé. Son départ va libérer énormément de place sur le plan salarial, sur le plan du respect du fair-play financier et le projet entamé cet été va continuer. Il faut penser à tout ce que le PSG va économiser avec le salaire, les bonus, la prime de fidélité qui ne sera pas versée, c’est un énorme gain sur le plan économique », a livré l’informateur italien, pour qui le club francilien va pouvoir se pencher sur le marché des transferts avec un énorme appétit.

Bernardo Silva en première tête d'affiche

Ainsi, trois énormes transferts sont attendus, tout comme deux prolongations de contrat majeures pour renouveler l’équipe parisienne pour les années à venir. « Le PSG va donc attaquer le marché des transferts avec la volonté de signer de nombreux joueurs de talent l’été prochain. L’idée est de signer plusieurs joueurs de valeur en attaque notamment, la stratégie se porte sur l’attaque et le milieu, et un joueur comme Bernardo Silva est ciblé. Mais il y a beaucoup d’objectifs en défense, au milieu et en attaque. Trois joueurs majeurs vont venir, et Zaire-Emery comme Xavi Simons vont être prolongés pour être les têtes d’affiche de la saison prochaine », a assuré Fabrizio Romano, pour qui le mercato va être offensif au PSG. Il le faudra bien pour compenser le départ de celui qui est de très loin le meilleur buteur du Paris SG. En effet, après sa réalisation contre la Real Sociedad, KM7 est désormais à 31 buts marqués. Et aucun autre joueur parisien n’a passé le cap des 10 buts, et seuls Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, ont fait trembler les filets plus de cinq fois. Autant dire qu’il ne faudra pas se planter pour les recruteurs parisiens afin de compenser le départ d’une telle machine à buts.