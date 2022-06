Man United met le paquet, le Barça va éjecter De Jong

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Déterminé à recruter Frenkie de Jong, Manchester United est revenu à la charge avec deuxième offre très proche des exigences du FC Barcelone. Cette fois, le club catalan a de grandes chances de céder malgré les réticences de son milieu de terrain.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival. Dans le cadre du renouvellement souhaité par son nouveau manager Erik ten Hag, Manchester United a fait de Frenkie de Jong sa grande priorité. Le coach néerlandais a même bloqué tous les autres dossiers en attendant la signature du milieu du FC Barcelone. Et tant pis si les discussions traînent depuis quelques semaines. Le pensionnaire de Premier League a en effet transmis une première offre, rejetée par le Barça qui attend 80 M€ pour le transfert de son international néerlandais.

Parait probable que le Barça vende Frenkie de Jong pour aller sur Bernardo Silva qui veut signer à Barcelone. Des prochains jours et semaines importantes les concernant. 🇳🇱🇵🇹



En attente également de Raphinha (Arsenal?) et Di Maria. 🇧🇷🇦🇷 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 20, 2022

Déterminé, le club mancunien a donc revu sa proposition à la hausse, annonce le Daily Mail, qui évoque maintenant une offre à hauteur de 75 M€, plus 5 M€ de bonus. Autant dire que Manchester United s’est considérablement rapproché du montant réclamé. Le Barça aura du mal à décliner cette proposition, surtout lorsque l’on connaît sa situation économique. Depuis plusieurs mois, le vice-champion d’Espagne vit une grave crise et se voit contraint de vendre pour réduire sa masse salariale et financer son recrutement ambitieux.

Une grande perte pour Xavi

C’est pourquoi Frenkie de Jong n’est pas retenu, et ce malgré la volonté du principal intéressé. En effet, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, qui a travaillé sous les ordres d’Erik ten Hag, a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester à Barcelone. Le coach blaugrana Xavi souhaite également conserver celui qu’il considère comme une pièce maîtresse pour les prochaines années. Mais les obligations financières du club l’obligent à accepter le probable départ de son cadre un temps convoité par le Paris Saint-Germain.