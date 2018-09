Man United : Juve, Barça… Pogba et Mourinho ont un accord au mercato

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Serie A.

Ce n’est un secret pour personne, les relations entre Paul Pogba et José Mourinho ne sont pas idéales à Manchester United.

A tel point que l’agent Mino Raiola a tenté de trouver une porte de sortie à son joueur cet été. Une initiative vouée à l’échec puisque le club mancunien a refusé de transférer le milieu de terrain. Et même si l’on reparle d’un possible départ l’hiver prochain, à la Juventus Turin ou au FC Barcelone, le Français ne bougera pas non plus en janvier. En effet, le Daily Mirror croit savoir que Pogba s’est entretenu avec son manager sur sa situation.

Même si des petites tensions existent toujours, la discussion se serait bien passée. Les deux hommes seraient parvenus à un accord selon lequel l’international tricolore restera au moins jusqu’à l’été prochain. Pogba a donc accepté l’idée qu’il ne sera pas libéré lors du mercato hivernal, mais a-t-il obtenu une garantie en contrepartie ? Le média britannique ne dit rien à ce sujet. En tout cas, un éventuel bon de sortie pour l’été 2019 n’est pas à exclure si Mourinho conserve son poste jusqu’à la fin de la saison.