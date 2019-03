LOSC : Thiago Mendes au PSG, il climatise le mercato

Dans : Mercato, LOSC, PSG, Foot Europeen, Foot Mondial.

Durant le dernier mercato hivernal, Thiago Mendes a été envoyé aux quatre coins du monde.

Auteur d'une grande saison sous le maillot du LOSC, Thiago Mendes attise évidemment les convoitises. Courtisé par le Paris Saint-Germain, mais aussi par des clubs de Premier League ou des formations chinoises au cours du mois de janvier, le milieu de terrain de 26 ans est finalement resté à Lille. Un choix qu'il ne regrette pas, même s'il ne vient pas forcément de lui, sachant que le Brésilien va désormais s'atteler à emmener les Dogues en Ligue des Champions.

« J’ai toujours voulu rester à Lille. C’était mon souhait de rester ici. Je dois quelque chose au LOSC. Ce club m’a ouvert ses portes. Je n’ai pas fini mon travail ici, je veux aider le club à aller le plus loin possible. Certes il y a eu des discussions entre les clubs, les agents… Mais mes pensées étaient ici. De mon côté, je reste les pieds sur terre et je veux continuer à faire de mieux en mieux. J’en suis capable », a lâché, en conférence de presse, Thiago Mendes, qui pourrait cependant vivre ses derniers mois au LOSC, vu que son départ au prochain mercato semble inéluctable.