Longue absence pour Gavi, le PSG est doublement concerné

Victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe, Gavi devrait manquer la fin de la saison. Afin de pallier son absence, le FC Barcelone pense à deux joueurs du Paris Saint-Germain.

Après Sergi Roberto et Frenkie de Jong, c'est au tour de Gavi de se blesser, à l'occasion d'un match face à la Géorgie avec la Roja. Le milieu de terrain du FC Barcelone est décimé en cette fin d'année 2023. Xavi va devoir bricoler en attendant le retour des joueurs concernés. Mais l'absence de Gavi risque d'être trop préjudiciable pour ne pas être remplacé. Le joueur espagnol va vraisemblablement manquer tout l'exercice 2023/2024 et probablement même l'Euro en Allemagne. Ainsi, Mundo Deportivo avance que les Blaugranas ont une piste de 5 joueurs pour améliorer leur entrejeu. Dont deux joueurs qui évoluent au PSG. Deux joueurs espagnols, ce qui faciliterait une arrivée lors du mercato hivernal.

Le Barça au fond du trou, le PSG a la solution

Fabian Ruiz et Carlos Soler sont donc les deux joueurs parisiens pistés par la direction du club catalan pour remplacer Gavi jusqu'à la fin de la saison. Giovani Lo Celso et Pablo Fornals sont également dans le viseur du Barça, tout comme Thiago Alcantara, pour un retour au sein de son club formateur. Le géant espagnol cible uniquement des joueurs qui ont déjà joué en Liga et qui ne disposent pas d'un statut de titulaire, de quoi espérer un prêt de 6 mois, afin de limiter les coûts, alors que les finances du FC Barcelone sont assez faibles. Si le Barça va percevoir une indemnité de la part de l'UEFA après la blessure de Gavi, l'aspect sportif et économique va grandement impacter les Blaugranas. Un joueur de Paris est peut-être la solution pour les Cules.