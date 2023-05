Lionel Messi jusqu'en 2025, le Barça ne se cache plus

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi va quitter le PSG dans les prochains jours. Le champion du monde est bien parti pour retourner du côté du FC Barcelone.

Le PSG et Leo Messi, c'est bientôt fini ! La Pulga vivra son dernier match sous les couleurs franciliennes samedi soir contre Clermont au Parc des Princes. Après cela, le septuple Ballon d'Or devra se trouver un autre club. Parmi les destinations possibles, le FC Barcelone, l'Arabie saoudite et la MLS. Les Catalans font des pieds et des mains pour tenter de faire revenir Leo Messi au club. L'Argentin était parti dans la précipitation en 2021 et tout le Barça souhaite pouvoir soigner cette fois-ci la fin de carrière de Leo Messi. Les champions d'Espagne attendent d'ailleurs que leur plan économique soit validé par la Liga.

Xavi rêve ouvertement de Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Si tel était le cas, le Barça donnera tout pour signer Leo Messi, libre de tout contrat. Pour Xavi, la mission séduction a déjà commencé depuis quelques semaines. Mais il en a remis une couche ces dernières heures en conférence de presse : « Sans aucun doute, Messi peut encore nous aider. Il peut jouer dans plusieurs positions. Il est presque devenu milieu de terrain. Peut-être qu'il a perdu un peu d'explosivité, mais on a vu sa Coupe du monde, il a encore des années devant lui. (...) Il apportera du talent, la dernière passe, les buts. Dans le dernier tiers, c'est un joueur de différence. Il ne fait aucun doute que Messi nous apportera beaucoup. Mais ça dépend de lui... Messi a le dessus maintenant. (...) C'est le meilleur joueur de l'histoire du football et du Barça. Nous verrons ce qu'il veut faire, cela dépend de lui. Mais nous pensons qu'il mérite un adieu, un hommage. Nous verrons, nous verrons ». A noter que si Leo Messi accepte le challenge du Barça, un contrat de 2 saisons l'attendra si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo. Il gagnerait même 1 euro de plus que Robert Lewandowski, afin de garder le champion du monde au sommet de la hiérarchie.