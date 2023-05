Lionel Messi bluffe, le Barça n'a pas menti

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi reste toujours aussi silencieux et mystérieux concernant son avenir. L'Argentin joue la montre, notamment vis-à-vis du Barça. Pourtant, en Catalogne, on estime qu'il a tous les éléments en sa possession pour signer, ou pas.

La fin de saison approche et Lionel Messi n'a toujours pas défini son avenir. Alors qu'il lui reste un match à disputer sous les couleurs du PSG, son dernier sans aucun doute, sa future destination reste en suspens. Le FC Barcelone et Al Hilal sont les deux options privilégiées à ce stade. L'offre financière alléchante des Saoudiens lui a fait tourner la tête mais le Barça, sa maison, est toujours dans l'esprit de l'Argentin. Si le salaire catalan sera inférieur, le Barça travaille sans relâche pour offrir le meilleur contrat possible à son ancien joueur tout en respectant les règles financières et budgétaires espagnoles.

Messi connaît déjà le contrat du Barça

Le silence et l'immobilisme de Messi pourraient indiquer que le FC Barcelone est encore en pleine réflexion sur l'aspect financier. Il n'en serait rien selon Mundo Deportivo. Le quotidien catalan indique que le Barça a mis au point sa proposition, laquelle est connue de Lionel Messi désormais. Le joueur argentin n'a plus qu'à signer sur le papier et cela pourrait aller très vite s'il trouve son compte.

👀 Campeón ayer de la Ligue 1 con el PSG gracias a un gol suyo en Estrasburgo, Messi sigue a la espera de cerrar la temporada para decidir su futuro



Selon Mundo Deportivo, Messi et son père étudient l'offre catalane. Celle-ci propose un salaire supérieur d'un euro à ce que touche actuellement Robert Lewandowski chez les Blaugrana. On estime qu'il est primordial que Messi soit le premier salaire du club. En plus de cette rémunération et dans la limite offerte par la Liga, le Barça réfléchit à des clauses liées aux droits à l'image du joueur. L'idée est de lui faire toucher plus d'argent sur les bénéfices issus du merchandising et de la vente de maillots. Le Barça a même déjà tablé sur une hausse de 25% de ses revenus en cas de signature de Messi. Sur un fil vis-à-vis de la Liga et de Messi, le Barça s'attend donc à vivre des prochaines semaines cruciales pour un transfert si important sentimentalement.