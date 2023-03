Lionel Messi fixe une condition délirante au Barça !

L'été prochain, il semble de plus en plus évident que Lionel Messi va quitter le PSG. Le FC Barcelone se pose en candidat déclaré pour faire revenir l'enfant du club. Néanmoins, l'Argentin ne reviendra qu'à une condition impliquant Joan Laporta.

Deux ans après le traumatisme, les supporters du FC Barcelone pourraient enfin tourner une page sombre de l'Histoire de leur club : le départ de Lionel Messi. A l'été 2021, le septuple ballon d'or faisait ses bagages et quittait l'unique club de sa carrière pour rejoindre le PSG. En difficulté financière, le Barça devait se séparer du salaire mirobolant de sa star, la mettant presque dehors de force. Depuis, si Messi n'a pas toujours été à la fête à Paris, il a quand même montré que son talent était intacte. Surtout, le génie argentin a su guider l'Argentine jusqu'au sacre mondial au Qatar.

Des performances qui donnent envie aux supporters catalans. Ceux-ci ne sont pas sans savoir que Messi arrive en fin de contrat au PSG, en juin prochain. De quoi espérer un retour, lequel est publiquement souhaité par l'entraîneur Xavi. L'ami et ancien coéquipier de la Pulga peut avancer de solides arguments. Son Barça renaît au fil des mois et pourrait réussir un triplé historique en fin de saison : Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne. Mais, ce n'est pas suffisant pour Messi.

Before the World Cup, Messi had an agreement in principle with PSG to renew for one more season. But Leo rejected the first offer, as it was a lower salary than the one he has. After rejecting the offer, Jorge Messi travelled to Barcelona to meet with Laporta.



— @amartiherrero pic.twitter.com/XO3wGDeKDI