Liga : Le Barça craque pour ce défenseur de L1 au mercato

Avec le départ de Javier Mascherano en Chine, le Barça n’est plus très riche en défense centrale. La preuve, c’est Lucas Digne qui était titulaire au côté de Yuri Mina ce week-end, en raison des absences cumulées de Gérard Piqué et de Samuel Umtiti. Du coup, le club catalan prospecte et comme souvent, c’est en Ligue 1 qu’il pourrait avoir trouvé l’oiseau rare.

En effet, Mundo Deportivo affirme qu’Issa Diop est dans le viseur du Barça en vue d’un éventuel transfert cet été. On ne parle bien évidemment pas d’un accord imminent ou de négociations déjà entamées, mais simplement d’un intérêt concret du Barça pour le capitaine du TFC, pour l’instant. Autre joueur français ayant la cote en Europe, Dayot Upamecano (Leipzig) est également observé…