Lewandowski vendu 45 ME, le Bayern humilie Barcelone en public

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le FC Barcelone a officialisé le transfert de Robert Lewandowski pour 45 millions d’euros en provenance du Bayern Munich.

Malgré un endettement colossal qui s’élève à plus d’un milliard d’euros, le FC Barcelone réalise un mercato de folie cet été avec la prolongation d’Ousmane Dembélé et les signatures de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Franck Kessié. Le club catalan a enregistré ces dernières semaines des rentrées d’argents importantes avec une vente d’une partie de ses droits TV ou encore le contrat de sponsoring XXL avec Spotify. Mais le FC Barcelone reste un club très endetté en Espagne et par conséquent, le transfert de Robert Lewandowski pour 45 millions d’euros ainsi que le salaire gigantesque qui sera versé au Polonais interrogent dans un tel contexte. Visiblement chiffonné par le départ de son attaquant star, l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann a allumé le FC Barcelone et ses comptes dans le rouge vif au micro de Bild.

Le Bayern attaque Barcelone sur ses finances

« Barcelone est le seul club qui n’a pas d’argent mais ensuite qui achète tous les joueurs qu’il veut. Je ne sais pas comment ils font. C’est un peu bizarre, un peu fou » a lancé Julian Nagelsmann, jetant le trouble sur les comptes du FC Barcelone et sur les méthodes du club catalan pour financer un mercato colossal comme c’est le cas cet été malgré un endettement massif. Pour rappel, en plus de lâcher 45 millions d’euros au Bayern Munich pour Robert Lewandowski, le vice-champion d’Espagne en titre a versé une indemnité colossale à Leeds United pour le transfert de Raphinha. Courtisé par Chelsea ou encore Arsenal, le Brésilien s’est engagé en faveur du FC Barcelone moyennant un transfert aux alentours des 70 millions d’euros. De quoi faire grincer des dents les détracteurs du Barça au vu de la situation financière du club.