Le PSG sur Barcola, c’est confirmé et l’offre tombe

L'OL est désormais attaqué par le PSG et Leipzig pour Bradley Barcola, avec une première offre signée du club champion de France. Pour le moment, John Textor tient bon.

L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu d’être dans le viseur de la DNCG pour être la cible de nombreux clubs sur ses jeunes prometteurs. Le fait de ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine, et de ne pas être forcément considéré comme un favori dans la course au podium, affaiblit clairement le club rhodanien. Castello Lukeba (Leipzig), Rayan Cherki (Chelsea et Newcastle) et désormais Bradley Barcola sont courtisés lors de ce mercato. Concernant l’ailier lyonnais, une vente était jusqu’à présent totalement écartée tant il vient juste d’exploser dans la saison qui s’est terminée en mai dernier. Mais le marché des transferts n’est pas connu pour sa patience et le potentiel de Bradley Barcola intéresse du beau monde.

PSG are really interested in French gem Bradley Barcola, as revealed two weeks ago. ✨🇫🇷



RB Leipzig are also well informed on his situation as Barcola is now managed by Gestifute agency. https://t.co/JWWO3ZQRE9