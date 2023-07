Le plan parfait de Lionel Messi tombe à l'eau

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Si Sergio Busquets et Jordi Alba ont rejoint Lionel Messi en MLS, la Pulga rêve d'une arrivée de son vieil ami Luis Suarez. Malheureusement, le transfert de l'Uruguayen à l'Inter Miami est impossible.

En grande difficulté en championnat, l'Inter Miami a retrouvé de la couleur en Leagues Cup grâce à l'apport non négligeable de Lionel Messi, auteur de 3 buts et d'une passe décisive en deux rencontres disputées. L'Argentin a déjà changé le visage de la franchise de David Beckham. Pourtant, l'équipe américaine rêve d'attirer un autre ancien coéquipier de Leo Messi durant ce mercato estival. Luis Suarez. L'ancien attaquant du FC Barcelone est aujourd'hui au Brésil, à Grêmio. Avec 16 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées, le buteur de 36 ans est le joueur le plus important de l'actuel dixième du championnat brésilien. Si l'Inter Miami a fait une offre à Gremio pour s'attacher les services de l'Uruguayen, la proposition a été refusée par les Tricolors.

Grêmio annihile les retrouvailles entre Messi et Suarez

Renato Gaucho s'est exprimé auprès de SporTV pour expliquer les raisons de cet échec. « C'est notre joueur le plus important, celui le plus à même de faire la différence. Il reste au moins jusqu'à la fin de l'année, et l'on étudiera ensuite la situation » a affirmé l'ancien attaquant de l'AS Roma et entraîneur de Grêmio. Trop important pour quitter le club de Porto Alegre, Luis Suarez est retenu et ne pourra donc pas rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami cet été. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Un transfert sera néanmoins possible cet hiver bien que Grêmio attende une offre importante pour laisser partir son attaquant vedette qui possède une clause libératoire de 70 millions d'euros. Pas sûr que Miami lâche une telle somme pour un joueur plus proche de la fin de sa carrière, même s'il reste toujours aussi adroit devant le but.