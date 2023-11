L1 ‍: Ce défenseur des Bleus va affoler le mercato avant l’Euro

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Jean-Clair Todibo est indiscutablement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Sans surprise, le défenseur de l’OGC Nice est très courtisé et va affoler le prochain mercato estival.

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2027, Jean-Clair Todibo ne sera pas facile à déloger du club azuréen. Mais au vu de ses prestations éblouissantes, l’ancien joueur du FC Barcelone est très courtisé et pour Nice, il serait miraculeux de réussir à le conserver lors du prochain mercato estival. Désormais installé dans le groupe des 23 en Equipe de France, le natif de Cayenne a une cote d’enfer en Premier League.

A en croire les informations de l’Evening Standard, trois cadors du championnat anglais ont d’ores et déjà flashé Jean-Clair Todibo et ambitionnent de le recruter d’ici quelques mois. Tottenham, Liverpool et Manchester United sont sur les rangs, prêts à débourser plus de 40 millions d’euros afin de combler les attentes de l’OGC Nice pour recruter celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs en Europe, du haut de ses 23 ans. Les intérêts de Liverpool et de Manchester United pour le patron de la défense niçoise ne sont pas nouveaux.

Tottenham fait de Todibo une priorité totale

En revanche, Tottenham vient tout juste de rejoindre la course à la signature de Jean-Clair Todibo, ce qui ne devrait pas manquer de faire grimper davantage les enchères selon le média londonien. D’autant que l’Evening Standard qualifie Jean-Clair Todibo de « priorité absolue » dans l’esprit d’Ange Postecoglou, le manager des Spurs, très apprécié à Tottenham en raison de ses excellents résultats lors de cette première partie de saison. Nul doute que le président londonien Daniel Levy souhaitera combler les attentes de son coach en recrutant Jean-Clair Todibo, mais les négociations promettent d’être intenses au vu du nombre de clubs intéressés par le compère de Dante à Nice.