L'OM, Monaco et Rennes se battent pour lui, il a des stats en or

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Le mercato hivernal approche à grands pas et les clubs de la Ligue 1 sont prêts à se renforcer à la mi-saison. L'actuel meilleur passeur en Europe a tapé dans l'œil de plusieurs équipes de l'hexagone.

Inconnu du grand public en début de saison, Cameron Puertas va certainement devenir un nom associé à de nombreux clubs lors de la prochaine période du marché des transferts. Le milieu de terrain évolue à l'Union Saint-Gilloise et a délivré 11 passes décisives en 15 matchs de championnat disputés. Des statistiques à la Kevin de Bruyne, pour un joueur qui évolue pourtant beaucoup plus bas sur le terrain et qui était par exemple l'un des meilleurs tacleurs en Europe lors de la saison 2021/2021 avec le FC Lausanne-Sport, son club formateur. En Belgique, Cameron Puertas s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de la Division 1A. Avec également 3 caviars distribués en Europa League, l'Espagnol intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 comme l'affirme Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato. D'autres clubs étrangers sont également séduits par le profil atypique du numéro 23 des Apaches.

La Ligue 1 se dispute le meilleur passeur d'Europe

🚨Exclu : 🔵⚪️ 🔴⚪️ #mercato

▪️ l'actuel meilleur passeur des grands championnats européens (11 passes décisives TTC) Cameron Puertas plait beaucoup en #Ligue1

▪️ l'OM, l'AS Monaco et le Stade Rennais suivent le milieu 🇪🇸 valorisé à 6 M€ par l'Union Saint Gilloise 🇧🇪… pic.twitter.com/wU63ebmwxl — Sébastien Denis (@sebnonda) November 30, 2023

L’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais se sont renseignés auprès de Cameron Puertas, pour un potentiel transfert cet hiver. Valorisé à 6 millions d'euros, il est aussi dans les petits papiers de la Fiorentina mais également d'écuries au Qatar et en Arabie saoudite. Suisse de naissance, où il a passé toute sa formation mais avec la nationalité espagnole, Cameron Puertas pousse pour être éligible avec la Nati. Mais à cause d'un problème lors de l'utilisation trop précoce de son permis de conduire, son casier judiciaire l'empêche de demander le passeport suisse et donc de rejoindre la sélection entraînée par Murat Yakın. La concurrence semble trop rude pour espérer jouer avec la Roja mais un transfert dans un club plus huppé lors du mercato hivernal permettrait assurément à Cameron Puertas de passer un cap dans sa carrière. Le joueur de 25 ans n'avait encore jamais délivré une seule passe décisive avec l'Union Saint-Gilloise en une saison et demie et désormais, il est le meilleur dans l'exercice en Belgique. Ses qualités athlétiques et de gratteur de ballons font de lui un milieu de terrain surveillé par la Ligue 1.