L’OM attaque le PSG au mercato

Par Corentin Facy

Ces dernières années, l’OM et le PSG ne boxent pas dans la même catégorie sur le marché des transferts. Cela n’empêche pas Pablo Longoria de faire trembler le club de la capitale française à l’approche du mercato estival de 2023.

Au fil des années, le fossé s’est creusé entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, notamment sur le plan financier. Les deux clubs ne boxent plus du tout dans la même catégorie sur le marché des transferts et sont par conséquent très peu souvent en concurrence pour recruter des joueurs. A en croire les informations de Foot Mercato, le prochain mercato estival va faire exception à la règle. En effet, le média spécialisé dévoile que Pablo Longoria a bien l’intention de jouer un vilain tour au PSG dans les semaines à venir.

🔵⚪️ INFO OM :



J.Ribalta et Longoria ont rencontré l'entourage de Mahamadou Diawara, grand espoir du PSG au milieu de terrain, convoité par plusieurs clubs français et européens.



L'OM a pris connaissance du refus de l’entourage du joueur de prolonger au PSG et de sa volonté… pic.twitter.com/CjK2eCkjkn — BeFootball (@_BeFootball) May 21, 2023

Le président de l’Olympique de Marseille a fait du jeune « Titi » du Paris Saint-Germain une priorité en la personne de Mahamadou Diawara, milieu offensif qui n'a pas encore signé professionnel dans le club de la capitale. Le champion de France en titre veut sécuriser l’avenir de sa pépite mais Pablo Longoria tente le tout pour le tout pour détourner le Titi de son club formateur. Il y a quelques jours, le président de l’OM a rencontré l’entourage du joueur afin de tenter de le convaincre de rejoindre Marseille. A cette heure, le dossier est décrit comme « compliqué » pour le club phocéen car Diawara est très attaché au PSG.

L'OM fait de Mahamadou Diawara une priorité

Mais le joueur sait que Marseille fait de lui une priorité pour intégrer rapidement l’équipe professionnelle, ce qui compte forcément à l’heure du choix. Pour le moment, le PSG ne lui propose qu’un contrat stagiaire et a dans l’idée de signer un contrat professionnel cet été. Par conséquent, si Luis Campos et l’état-major parisien ne change pas son fusil d’épaule, alors le joueur pourrait se laisser tenter par Marseille. A l’étranger, des clubs se sont également manifestés à l’instar du PSV Eindhoven ou encore du Benfica Lisbonne. Conscient d’être pour l’instant l’un des clubs les mieux placés dans le dossier, l’OM croit en ses chances et Pablo Longoia a bien l’intention de poursuivre son forcing.