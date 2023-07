Joao Felix dit adieu au PSG, il fonce vers Barcelone

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Un temps annoncé au PSG alors qu'il est ciblé par Luis Enrique lui-même, Joao Felix prend un tout autre chemin. Le Portugais va rejoindre le FC Barcelone en prêt, toutes les parties sont quasiment d'accord pour cela.

Fin technicien comme Luis Enrique les aime, Joao Felix aurait fait une recrue idéale pour le nouvel entraîneur du PSG. Le club parisien était même prêt à lui laisser le numéro 7 de Kylian Mbappé pour favoriser son transfert. Mais si Felix a la faveur de Enrique et de Doha, le PSG ne peut pas en dire autant du jeune portugais. Ce dernier l'a répété à maintes reprises : il rêve de jouer au FC Barcelone. Un rêve d'enfant proche de devenir réalité dès cet été selon la presse espagnole. Le transfert est même en train de se boucler.

Felix prêté au Barça, tout le monde valide en Espagne

Selon le quotidien AS, les deux clubs concernés et le joueur sont d'accord pour l'opération. Joao Felix arrive au FC Barcelone via un prêt avec option d'achat. La meilleure solution pour soulager les finances des deux clubs. Le Barça ne peut se permettre de payer aussi cher que l'Atlético pour Felix (soient 126 millions d'euros en 2019) et les Colchoneros peuvent diminuer une masse salariale devenue trop difficile à supporter depuis plusieurs mois. Dans l'impossibilité d'obtenir un prix de transfert suffisant, les Madrilènes pourront espérer redorer le blason sportif du joueur à Barcelone.

Joao Felix en a bien besoin après un passage décevant de 6 mois en prêt à Chelsea. Avec seulement 4 buts marqués en Angleterre, l'ancien de Benfica aura à cœur de montrer ses qualités dans le onze de Xavi. Ce dernier peut se réjouir d'une telle recrue même s'il devra lui faire une place aux côtés des Dembélé, Lewandowski ou autre Raphinha.