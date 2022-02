Haaland, Tchouaméni : le Real accélère nettement !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Malgré les avancées notables voire définitives sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid en veut encore plus pour le prochain mercato estival. Les Madrilènes visent d'autres joueurs dont Erling Haaland et ils auraient pris de l'avance pour le Norvégien.

Et si le Real Madrid lançait sa troisième ère des Galactiques ? Au début des années 2000, le club madrilène avait fait rêver les fans de football en signant Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane ou encore David Beckham. Les Merengues avaient récidivé un peu moins de dix ans plus tard en attirant les deux derniers ballons d'or Cristiano Ronaldo et Kaka au sein de la Maison Blanche. Plus d'une décennie plus tard, l'envie de Florentino Perez d'avoir les meilleurs chez lui reste toujours présente. Depuis un an, le Real fait le forcing pour attirer Kylian Mbappé en son sein et il semble tout proche d'atteindre son but. Mais, on oublierait presque que, parallèlement, les Madrilènes font partie des principaux prétendants pour l'autre jeune joueur en vogue, Erling Haaland.

Accord préférentiel entre Erling Haaland et le Real Madrid

En effet, le Norvégien est convoité de toutes parts pour le prochain mercato lors duquel il semble parti pour quitter le Borussia Dortmund. Avec une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros, il fait l'objet de toutes les convoitises en Europe : le PSG, les deux Manchester, Barcelone et donc le Real sont sur le coup. Toutefois, selon le quotidien catalan Sport, le club madrilène possède une longueur d'avance sur ses concurrents.

🚨| Real Madrid are the favourites to sign Erling Haaland. @BILD pic.twitter.com/uhs3G3fse6 — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 18, 2022

Selon les infos des journalistes espagnols reprises aussi par Bild, le Real Madrid aurait déjà signé un accord préférentiel avec les représentants du joueur norvégien en vue de la saison prochaine. Une opération menée avec l'avocate du joueur Rafaela Pimenta et le père Alf-Inge à Monaco. Sa venue pourrait en plus être facilitée par la vente de Luka Jovic à son club de Dortmund, un échange qui ferait baisser la note pour Haaland du même coup. En principauté, les émissaires du club merengue étaient décidément bien occupés puisqu'ils sont venus aux renseignements pour une autre cible du recrutement, Aurélien Tchouaméni. Le jeune milieu français est lui aussi attendu pour garnir un effectif qui se veut jeune et talentueux, voire presque déjà galactique.