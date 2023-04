Haaland plutôt que Mbappé à Madrid, TF1 provoque un séisme !

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Dans une forme éblouissante avec Manchester City, Erling Haaland suscite un énorme engouement. Et même si le club anglais a blindé la superstar norvégienne, Téléfoot affirme que le Real Madrid veut le recruter l'an prochain.

Auteur d’un doublé samedi lors de la victoire de Manchester City face à Leicester (3-1), alors qu’il n’a joué que 45 minutes, Erling Haaland marche sur l’eau depuis plusieurs mois. Cette saison, et rien qu’en Premier League, le buteur norvégien a marqué 32 buts et toutes compétitions confondues, le cyborg en est déjà à 47 réalisations, le plus haut total pour un joueur évoluant dans le Championnat d’Angleterre sur une même saison, alors que l’exercice 2022-2023 n’est pas fini. Forcément, un tel joueur ne peut qu’attirer les énormes clubs, et au-dessus de Manchester City, il n’y a plus grand monde. Cependant, selon les révélations de Téléfoot ce dimanche, les dirigeants du Real Madrid ont l’intention de faire d’Erling Haaland le successeur de Karim Benzema dans un an, une fois que KB9 arrivera en fin de parcours avec les Merengue. Pour réussir une telle opération, Florentino Perez devra probablement réaliser le transfert du siècle, bien au-dessus des 222 millions d’euros payés par le PSG pour s’offrir Neymar en 2017.

Il y a quelques semaines, Rafaela Pimenta, la représentante d’Erling Haaland, évoquait le prix possible pour un transfert du buteur de 22 ans au Real Madrid. « A combien il est estimé ? Moi je ne fais pas d’estimation, je suis sûr de ce que je dis. Je n’ai aucun doute qu’Erling Haaland a une valeur d’un milliard d’euros. Et si quelqu’un me dit que c’est ridicule et qu’aucun club ne va payer 1 milliard, je rappelle que ce n’est pas la valeur de son transfert, mais c’est sa valeur. On doit mettre tout ensemble, son âge, sa qualité, sa marge de progression, la façon dont il se comporte avec les sponsors, ses supporters, le club. Tu mets tout cela ensemble et tu arrives à un milliard d’euros », explique celle qui a remplacé Mino Raiola.

Haaland plutôt que Mbappé à Madrid ?

Bien évidemment, si l'intention du Real Madrid est bien de tout casser pour faire de la machine à buts de Manchester City le remplaçant du Ballon d'Or français lors du mercato 2024, cela calme l'éventuel transfert de Kylian Mbappé chez les Merengue. A la fois parce que financièrement le montage serait délirant, mais surtout parce qu'on voit mal l'attaquant français vouloir cohabiter avec un joueur aussi incroyable qu'Erling Haaland. Non pas que Mbappé doive trembler face à lui, mais juste parce que l'on voit mal comment faire fonctionner durablement un tel duo. Simple précision, l'attaquant norvégien a encore quatre ans de contrat avec les Citizens, qui sont donc dans une position de force absolue dans ce dossier.