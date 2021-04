FC Barcelone : Ousmane Dembélé vendu à la Juventus ?

Dans : Mercato.

La Juventus s'apprêterait à faire une offre pour Ousmane Dembélé, en fin de contrat en 2022 avec le FC Barcelone.

Après des débuts très difficiles liés en partie à des blessures et à des soucis de comportement (retards à l'entraînement notamment), Ousmane Dembélé a totalement retourné la situation à son avantage cette saison. Il est probablement le grand gagnant (avec Sergino Dest) du changement tactique opéré par Ronald Koeman. Désormais aligné à la pointe de l'attaque dans un duo avec Lionel Messi (au grand dam d'Antoine Griezmann), l'ancien joueur du Borussia Dortmund peut pleinement exploiter sa vitesse. Épargné par les pépins physiques depuis quelques semaines, l'ailier est impliqué dans sept buts en 24 matchs avec les Blaugranas. Mais le contexte contractuel du Français pourrait pousser le Barça à se séparer de son joueur. Une situation dont rêve de profiter la Juventus.

Une situation contractuelle compliquée

Malgré un retour au premier plan, l'avenir du champion du monde est loin d'être assuré du côté de Barcelone. Alors que le contrat du natif de Vernon prendra fin en juin 2022, le Barça le sait : il doit prolonger son joueur ou le vendre cet été, sous peine de risquer de le perdre pour zéro euro, ce qui serait une catastrophe au vue des finances du club catalan. Du côté des dirigeants, l'objectif est clair : prolonger Dembélé, mais pas à tout prix. Et si le joueur de 23 ans venait à se montrer trop gourmand concernant ses ambitions salariales, Sport révèle que le Barça n'hésitera pas à le pousser vers la sortie. D'après les informations du site TodoFichajes, la Juventus, qui souhaite à tout prix rajeunir un effectif vieillissant, a coché le nom d'Ousmane Dembélé tout en haut de sa liste, et s'apprête même à faire une offre de 50 millions d'euros payables en trois ou quatre ans. Une somme bien loin des 105 millions déboursés en 2017 pour arracher « Dembouz » au Borussia Dortmund, mais qui pourrait permettre au Barça de limiter la casse et d'éviter de repartir bredouille.