Enzo Fernandez fonce à Chelsea, le prix est hallucinant

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Chelsea a totalement craqué cet hiver et va s'offrir Enzo Fernandez pour un montant pouvant atteindre les 130 millions d'euros.

Grosse révélation de la Coupe du monde, Enzo Fernandez ne restera pas longtemps au Benfica Lisbonne. Arrivé l’été dernier en provenance de River Plate pour 10 millions d’euros, avec 8 millions d’euros de bonus potentiels, le milieu de terrain a porté l’Argentine au Qatar et fait saliver les plus grands d’Europe au mercato. Mais Chelsea a pris tout le monde de court, y compris les dirigeants du club portugais qui ne s’attendaient pas à recevoir une telle offre. Résultat, le transfert de l’Argentin est désormais considéré comme imminent. Il faut dire que les Blues ont totalement craqué en proposant un transfert de 130 millions d’euros, ce qui en ferait le 4e plus gros transfert de l’histoire, derrière Neymar, Mbappé et Coutinho.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enzo Fernández ⚽️ (@enzojfernandez)

Un montant qui dépasserait sa clause libératoire de 120 millions d’euros, mais qui s’explique aussi par les 100 millions d’euros mis en cash par Chelsea, tandis que 30 millions d’euros sont en bonus. De son côté, Enzo Fernandez signerait jusqu’en juin 2028 avec une option pour une année supplémentaire, et récupérait un salaire de 11 millions d’euros par saison. Le joueur a accepté l’offre et le Benfica également selon la presse anglaise, pour une arrivée qui devrait donc être très bientôt finalisée.