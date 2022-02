Eden Hazard sans pitié avec les finances du Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Eden Hazard aurait pu retourner en Premier League cet hiver, mais Florentino Pérez en a décidé autrement. L’opération était pourtant finalisée pour le retour du Belge en Angleterre.

Inactif au Real Madrid depuis son arrivée en 2019 et son transfert de 115 millions d’euros, Eden Hazard déçoit. Sa valeur marchande qui a baissé de 150 millions à 18 millions d’euros d’après le site Transfermarkt veut tout dire. Ses statistiques avec les Merengues également, seulement 6 buts en 61 matchs et des blessures à répétition. Pourtant, tout ça aurait pu prendre fin cet hiver. En effet, le journal catalan El Nacional, révèle que son retour en Premier League était acté. La formation poussée par des fonds saoudiens, aurait proposé 40 millions d’euros et 10 millions en bonus au Président du Real Madrid pour l’ancien joueur de Chelsea. Florentino Perez, qui ne voulait pas négocier, avait accepté ce montant. Pas étonnant quand on voir que l’ancien du LOSC possède l’un des plus gros salaires du clubs (environ 17 millions d’euros annuels). Eden Hazard, lui, a refusé.

Eden Hazard, un amour inconditionnel pour Chelsea

Eden Hazard's high wage demands do not fit into Newcastle's plans. The player does not want to leave Real Madrid and wants to fight for his dream.



El Nacional et The Mirror, en Grande-Bretagne, annoncent que l’attaquant de 31 ans n’aurait accepté un retour en Premier League que seulement si Chelsea s’était manifesté. Arrivé chez les Blues en 2012, il y a passé 7 ans et marqué 110 buts en 352 matchs. L’international belge (115 sélections, 33 buts) ne voulait pas donner raison aux personnes qui le critiquent à Madrid et devrait continuer son parcours avec Florentino Pérez et le Real Madrid. Malgré son faible temps de jeu et le fait qu’il n’apparaisse pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Seulement 13 matchs de Liga cette saison dont 7 petites titularisations. Son contrat court jusqu’en juin 2024 et Eden Hazard devrait aller à son terme sans être reprolongé derrière. En attendant, Chelsea s’est toujours montré favorable à un retour de son enfant prodige à Stamford Bridge.