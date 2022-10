Cristiano Ronaldo viré par Man United, Chelsea arrive !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le lien est totalement rompu entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Non retenu pour le déplacement à Chelsea après avoir refusé d'entrer face à Tottenham, le Portugais n'a plus d'avenir chez les Red Devils. Chelsea représente peut-être le seul point de chute pour lui.

Ancienne idole d'Old Trafford, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'un pion dans l'effectif des Red Devils. Erik Ten Hag s'en passe le plus souvent, ne lui offrant qu'un statut de remplaçant. Un affront majeur pour le Portugais qui a décidé de ne pas entrer en jeu contre Tottenham, surtout pour une poignée de minutes. Le caprice de trop pour l'entraîneur néerlandais qui l'a sanctionné immédiatement. Ronaldo s'est vu priver du match contre Chelsea et, sans lui, Manchester United est allé chercher un match nul 1-1. C'est sans doute l'étape qui marque la fin de la collaboration entre les deux parties.

Sans Tuchel, Chelsea redevient possible pour CR7

Toutefois, les portes de sortie ne sont pas nombreuses pour la star portugaise au mercato. Cet été, aucun club n'a voulu faire appel à ses services malgré ses velléités de départ. Cet hiver, cela pourrait être différent notamment avec Chelsea. Les Blues avaient été sur les rangs pour CR7, cependant Thomas Tuchel avait finalement mis son véto à sa venue. Or, l'Allemand parti, le propriétaire américain Todd Boehly retenterait bien sa chance avec son nouveau manager Graham Potter.

Los dirigentes del Chelsea han dejado claro que quieren traer a Cristiano Ronaldo a Stamford Bridge en enero.



Fuente: @sundayworld pic.twitter.com/cBrvgq3pFW — Blue (@BlueboyCR7) October 22, 2022

C'est l'information que sort le média Sunday World. L'image et le poids commercial du Portugais restent séduisant pour Boehly. Pour ce faire, Chelsea proposerait un contrat courte durée à Cristiano Ronaldo en janvier, sûrement pour six mois. Une possibilité qui plaît au Portugais, lequel est même prêt à baisser son salaire. Manchester United approuve aussi ce transfert qui lui permettrait de se débarrasser d'un joueur devenu plus gênant qu'autre chose. L'autre issue pour Ronaldo serait d'aller jouer en MLS mais CR7 a souvent indiqué vouloir rester en Europe pour la Ligue des champions. Preuve des chances de voir Ronaldo chez les Blues, la cote pour un transfert est plus basse que jamais chez les bookmakers anglais.