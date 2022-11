Cristiano Ronaldo, au bord du gouffre il fait ses valises

Dans une voie de garage à Manchester United, Cristiano Ronaldo est toujours sur le départ pour le prochain mercato. Problème, malgré ses envies d'ailleurs personne ne veut le signer surtout avec son salaire. C'est pourquoi, l'option MLS prend de plus en plus de poids.

Star du football mondial, Cristiano Ronaldo peine néanmoins à attirer les clubs européens au mercato. On est même sur une cote de désamour à son sujet depuis quelques mois. Pourtant auteur d'une saison à 24 buts toutes compétitions confondues la saison passée, il n'avait pas réussi à trouver de clubs pour l'héberger après ses envies de départ en été. En cause, son salaire démentiel et ses 37 ans loin d'être anecdotiques. Ainsi, contre son gré, CR7 est cantonné au banc de touche à Manchester United. Une situation humiliante qui doit prendre fin très rapidement.

C'est sûr, c'est programmé, Ronaldo doit quitter Manchester United cet hiver au mercato. Encore faut-il qu'un club se manifeste pour lui et trouve les moyens financiers de l'accueillir. Aucun nom ne revenant, son agent historique Jorge Mendes explore toutes les pistes mondiales et force est de constater que les Etats-Unis semblent tenir la corde. C'est ce qu'indique le journaliste italien Rudy Galetti, optimiste sur une arrivée de Cristiano Ronaldo en MLS.

🚨💰 Cristiano #Ronaldo, Jorge #Mendes is always working to find a new club that is, above all, economically adequate to the 🇵🇹 player.



📌 To date, the #MLS 🇺🇲 option is growing more and more, but #CR7 still wants to be a protagonist in 🇪🇺. 🐓⚽ #MUFC #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/vNtXhhahqL