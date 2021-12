Cristiano Ronaldo à Barcelone, Leo Messi dans le coup !

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Transparent lundi soir contre Newcastle, Cristiano Ronaldo semble avoir du mal avec Ralf Rangnick. Au point de provoquer des rumeurs d'un départ à Barcelone lors du mercato, une info qui sent le poisson.

A l’image de ses coéquipiers de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment brillé contre une équipe de Newcastle qui tente de sauver sa place en Premier League. Et sans un but d’Edinson Cavani, les Red Devils seraient repartis de St Jame’s Park avec zéro point. Pour CR7, il faut dire merci à l’arbitre qui ne l’a pas expulsé après un geste brutal sur Ryan Fraser. Une soirée à oublier pour la star portugaise qui six mois après avoir rejoint Old Trafford en provenance de la Juventus semble connaître des soucis avec le jeu préconisé par le nouveau manager mancunien. Au point même de provoquer les premières rumeurs d’un départ précoce de Manchester United pour rejoindre le FC Barcelone. Le Mundo Deportivo affirme en effet que « Cristiano Portugais n’est pas à l’aise à Manchester et a contacté Xavi via Gerard Piqué, tandis que Jorge Mendes négocie déjà avec Joan Laporta ». C’est peu dire que cette nouvelle fait du bruit ce mardi du côté du Barça.

Cristiano Ronaldo prêt à louer la maison de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Le média barcelonais affirme que les méthodes de Ralf Ragnick ne correspondent pas ce que Cristiano Ronaldo attendait en revenant à Manchester United, et que c’est pour cela qu’il aurait demandé à Gerard Piqué, qu’il a côtoyé chez les Red Devils, afin de savoir si éventuellement Xavi pourrait contribuer à le faire changer de club durant ce marché hivernal des transferts. « Jorge Mendes s'est déjà mis au travail avec Joan Laporta pour étudier la faisabilité de l'opération. Les bonnes relations de l'agent portugais avec le président du Barça et avec Mateu Alemany peuvent être la clé pour une signature que plus d'un au club a considérée comme une blague », explique Inocencio Dos Santos, journaliste du Mundo Deportivo. Ce dernier va même jusqu’à affirmer que Piqué aurait contacté Lionel Messi, actuellement en Argentine, afin de savoir s’il pourrait louer sa maison à Cristiano Ronaldo, ce qui n’aurait pas manqué d’étonner le joueur du Paris Saint-Germain. Seul obstacle majeur dans ce dossier, le salaire de CR7 car Joan Laporta le sait, Javier Tebas ne laissera pas faire n’importe quoi...et le fait surtout que cette info est une blague du Mundo Deportivo en ce jour qui est l'équivalent du 1er avril en Catalogne.